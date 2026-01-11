El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las precipitaciones sean constantes, aunque ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 00:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lluvias durante este periodo.
A medida que avance el día, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La lluvia escasa persistirá, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, con un leve aumento en la intensidad de las precipitaciones en la tarde, donde se espera que se acumulen hasta 4 mm entre las 07:00 y las 13:00. La probabilidad de tormenta es baja, con un 30% entre las 00:00 y las 07:00, disminuyendo a un 15% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de tormentas, estas no serán significativas.
Las temperaturas se mantendrán frescas durante todo el día, oscilando entre los 10 y 13 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 10 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve aumento a 13 grados. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas.
En resumen, los habitantes de Catoira deben prepararse para un día gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas no serán las más agradables.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
