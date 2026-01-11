El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán ligeras. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.3 a 0.7 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas. La probabilidad de tormenta es baja, con un 5% entre las 07:00 y las 13:00, y nula en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 84% y el 96% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que el día avance, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 10 grados por la tarde, descendiendo nuevamente a 8 grados al caer la noche. El cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se producirá a las 18:22, momento en el que la visibilidad podría verse afectada por la persistente nubosidad.

Es recomendable que los habitantes de A Cañiza se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, aprovechando el tiempo para disfrutar de un buen libro o una película. La combinación de lluvia y viento puede hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables, así que es mejor optar por planes que se adapten a estas condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.