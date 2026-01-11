El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en el periodo de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias en cualquier momento.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 11°C en las primeras horas y alcanzando hasta 13°C en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 16 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 53 km/h en las horas más intensas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, la probabilidad es baja, con un 25% en las primeras horas y disminuyendo a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias son casi seguras, las tormentas eléctricas no son un riesgo significativo para hoy.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia continuarán, aunque con variaciones en la intensidad. La tarde podría traer un leve respiro en la cantidad de lluvia, pero las nubes seguirán dominando el paisaje. Los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes que podrían afectar actividades al aire libre.

