El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 2 milímetros, siendo más intensas en las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 100%.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 13 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 11 grados, mientras que las máximas se situarán en torno a los 13 grados a lo largo de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

A pesar de la probabilidad de tormentas, que se estima en un 35% durante la mañana, se espera que la actividad eléctrica sea mínima, con un descenso notable en la probabilidad de tormenta a medida que avanza el día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar sorpresas.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el viento fuerte y que se preparen para un día en el que la lluvia será la protagonista. La salida del sol está prevista para las 09:03, mientras que el ocaso se producirá a las 18:23, marcando un día corto en términos de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.