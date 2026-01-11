El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones, aunque ligeras, se registrarán en intervalos, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 a 11 grados , lo que puede resultar fresco para quienes planeen actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, especialmente en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad elevada, que se situará entre el 85% y el 100% a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las primeras horas de la mañana.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale a la calle.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 30% de probabilidad en las primeras horas y disminuyendo a un 10% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será constante, las condiciones no son propensas a tormentas severas.

Los habitantes de Caldas de Reis deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre. La lluvia ligera y el viento pueden afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 18:22, marcando el final de un día gris y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.