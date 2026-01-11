El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 13 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas de la mañana. Esto, combinado con la cobertura nubosa, generará un ambiente bastante húmedo y fresco. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la madrugada, con registros que podrían llegar hasta 1 mm en las primeras horas. A lo largo del día, se espera que las lluvias sean escasas, pero constantes, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 0.3 mm en las horas posteriores.
La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes de Bueu deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir. A pesar de la lluvia, no se prevén tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.
En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia continua.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
