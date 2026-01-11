El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura será de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Este rango de temperaturas, combinado con la alta humedad relativa que se situará entre el 86% y el 100%, generará una sensación de frío y humedad en el ambiente.

La humedad relativa será especialmente alta, alcanzando el 99% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, contribuyendo a la persistencia de las nubes y la posibilidad de lluvias.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 35% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y a 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, no se anticipan tormentas eléctricas significativas.

En resumen, Barro experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de lluvia y que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben llevar paraguas y ropa impermeable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.