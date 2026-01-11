El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con un ligero aumento en la probabilidad de precipitación. En particular, se anticipa que entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde, se registren lluvias ligeras, acumulando alrededor de 0.4 mm. Posteriormente, las precipitaciones continuarán siendo escasas, con valores que no superarán los 0.3 mm en las horas siguientes. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y humedad puede resultar en una sensación térmica más baja. A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 13 grados .

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 20% de posibilidad en las primeras horas del día, aunque la actividad eléctrica no se espera que sea significativa. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:24, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A pesar de las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvia, Baiona seguirá ofreciendo su encanto habitual, invitando a los residentes y visitantes a disfrutar de su belleza natural, aunque con precaución ante el tiempo inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.