El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más frescas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones de lluvia sean escasas, aunque no se descartan chubascos ligeros, especialmente en las horas de la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos del día. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 5 de la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser un factor que agrave la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 13 grados , pero la combinación de viento y humedad mantendrá una sensación térmica más baja. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable. La combinación de estos factores hará que sea un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas, priorizando la comodidad y la seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.