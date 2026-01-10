El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, con períodos de cielo cubierto y algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La brisa del este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, aportará un ligero alivio a la sensación térmica, aunque no será suficiente para mitigar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a partir de la tarde. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en torno a las 18:00 horas, con una acumulación estimada de hasta 0.3 mm. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, alcanzando un 95% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La tarde se presentará con temperaturas que descenderán a 11 grados, mientras que la humedad seguirá en aumento, alcanzando el 90% hacia el final del día. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 40% de posibilidad de tormenta en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente nublada y húmeda. Los vientos del sur continuarán soplando, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas nocturnas, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso. En resumen, se aconseja a los habitantes de Vilanova de Arousa que se preparen para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.