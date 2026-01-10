El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 8 y 9 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% en las primeras horas del día.

Durante la tarde, la nubosidad persistirá, y aunque no se anticipan precipitaciones significativas, hay una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación aumentan a un 60% entre las 13:00 y las 19:00, y se incrementan hasta un 95% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían llegar a 0.2 mm en la tarde y hasta 0.9 mm en la noche.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a sureste hacia la tarde y noche, lo que podría influir en la percepción del frío.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 13 grados en las horas centrales, mientras que por la noche, se estabilizará en torno a los 11 grados. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:21, la nubosidad se mantendrá densa, y las posibilidades de lluvia ligera continuarán. Los residentes de Vilagarcía de Arousa deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.