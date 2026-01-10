El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían ofrecer un respiro en la densa capa nubosa que dominará el cielo. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente hacia la tarde y la noche. Aunque las primeras horas del día se presentarán secas, a partir de las 19:00 horas, la posibilidad de lluvia se incrementará, con un 40% de probabilidad de precipitaciones. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas de la tarde y hasta 0.4 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando rachas de hasta 19 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una creciente probabilidad de lluvia hacia la tarde. La combinación de alta humedad y viento moderado contribuirá a un ambiente invernal, típico de enero. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para dar un paseo abrigado, teniendo en cuenta la posibilidad de lluvia más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.