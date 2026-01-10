El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 10 de enero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada y la mañana, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, donde se registrarán temperaturas alrededor de 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 4 a 5 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a condiciones más inestables. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde y la noche, con un 85% de posibilidades de lluvia entre las 19:00 y la 01:00. Se anticipa que las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando niveles del 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero aún así se mantendrá por encima del 80%. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. Las rachas podrían ser más intensas, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir.
A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo nubladas, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá a unos 8 grados hacia el final del día, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.
