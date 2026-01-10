El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Vigo se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, y se espera que el cielo se torne nuboso hacia la tarde, con un predominio de nubes altas y cubiertas. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 80% al 92% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ligero oleaje en la costa, aunque no se anticipan condiciones adversas para la navegación.

A partir de la tarde, existe una probabilidad del 30% de precipitaciones, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser escasas, en torno a 0.2 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un aumento al 40% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay riesgo de chubascos, no se espera que sean intensos.

La previsión de precipitaciones indica que, aunque se registrarán algunas lluvias ligeras, la mayor parte del día se mantendrá seco. Las temperaturas más frescas de la mañana irán cediendo ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrán dentro de un rango cómodo para la mayoría de las actividades.

Es recomendable que los ciudadanos de Vigo se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas o chubasquero, especialmente si planean salir por la tarde. A pesar de la posibilidad de lluvia, el día ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la ciudad, con un cielo que, aunque nublado, no debería impedir disfrutar de la belleza de Vigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.