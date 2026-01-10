El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 74% y el 97% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. En las primeras horas, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera algo densa y fría. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h. En las primeras horas, se espera un viento suave, pero a medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras horas del día permanezcan secas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00. Las cantidades de lluvia esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Valga estén preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en las horas de la tarde. A pesar de esto, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable. En resumen, se espera un día fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia, por lo que se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.