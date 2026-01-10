El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Este ambiente húmedo, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que los residentes sientan un frío más intenso.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente hacia la tarde y la noche. Aunque las primeras horas del día no mostrarán acumulaciones significativas, se espera que a partir de las 19:00 horas la probabilidad de lluvia alcance un 70%. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas de la tarde y hasta 0.5 mm en la noche. Esto sugiere que, aunque no se anticipan tormentas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa ligeramente hacia la noche, alcanzando un 40% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto podría estar relacionado con la llegada de un frente frío que podría traer consigo condiciones más inestables.

En resumen, Tui experimentará un día mayormente nublado y fresco, con posibilidades de lluvia ligera hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.