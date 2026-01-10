El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el cielo, con periodos de cubierto y algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que puede contribuir a una sensación de frío más intensa. Los vientos serán moderados, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 14:00 y 16:00, se espera que la racha máxima de viento alcance hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día sea mayormente seco, aunque hay una probabilidad del 20% de que se registren algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación aumenta a un 75%. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm, lo que indica que, si bien podría haber algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al río Miño, donde la humedad y la falta de viento podrían crear condiciones de niebla. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que la visibilidad mejore ligeramente.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente cubierto, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con un abrigo adecuado para enfrentar las bajas temperaturas y la bruma matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.