El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que se mantendrá durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará muy nuboso en las primeras horas, con intervalos de nubes altas hacia la mañana y un regreso a un estado cubierto en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará con cierta intensidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más pronunciada. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera algo pesada.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad moderada de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la precipitación sea escasa, con valores que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más críticas. La probabilidad de lluvia es del 45% en la mañana, aumentando a un 80% en la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando rachas más fuertes en las horas de la tarde, donde se podrían registrar hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de que el tiempo cambie a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.