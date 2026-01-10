El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una notable presencia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la situación meteorológica se caracterizará por un cielo muy nuboso, que se mantendrá así hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes se tornen más densas, alcanzando un estado de cubierto en la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 8 grados.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 87% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Silleda que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas, aumentando a un 85% entre las 19:00 y la 01:00. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, lo que sugiere que, aunque puede haber algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías del día.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo frío y húmedo, y que estén atentos a las condiciones cambiantes a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.