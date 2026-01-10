El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo variable que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, manteniendo las temperaturas estables en torno a los 9 grados.

Durante la tarde, el cielo se tornará cubierto, con una temperatura máxima que alcanzará los 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 80% y el 91%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 19:00 y la 01:00. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en la tarde y hasta 0.6 mm durante la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. A partir de las 12:00, se espera que el viento sople con más fuerza, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormenta es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 40% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas junto con las lluvias. Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la tarde, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un inicio tranquilo, pero con un notable cambio hacia la tarde y la noche, donde las nubes y la lluvia tomarán protagonismo. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento moderado hará que sea un día para disfrutar de actividades en interiores, mientras que los que se aventuren al exterior deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.