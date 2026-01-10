El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 a 9 grados . La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con valores que indican una posibilidad del 25% de lluvia entre las 1:00 y las 7:00 AM, aumentando ligeramente a un 10% entre las 7:00 y las 1:00 PM.

Durante la tarde, se prevé que las nubes continúen cubriendo el cielo, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 13 grados . La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 75% a 80%. La probabilidad de lluvia se incrementará a un 35% entre las 1:00 y las 7:00 PM, y un 60% entre las 7:00 PM y la medianoche, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras hacia el final del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, aumentando en momentos puntuales hasta 18 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 10:00 PM. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 30% en la noche, lo que podría traer consigo algunas tormentas ligeras.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas frescas y una creciente posibilidad de lluvias hacia la tarde y noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y llevar paraguas si planean salir más tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.