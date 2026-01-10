El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 09:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, la situación comenzará a cambiar. A partir de las 10:00, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 11:00 y llegando a los 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores alrededor del 86% a las 10:00 y 88% a las 11:00.
Por la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que se mantendrán entre los 10 y 12 grados . La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con un 75% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm, pero se recomienda estar preparado para posibles chubascos.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando rachas de hasta 25 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante la tarde y la noche.
La visibilidad mejorará ligeramente durante el día, pero se mantendrá atenuada por la nubosidad y la posible lluvia. Se aconseja a los habitantes de Salceda de Caselas que tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta el final del día. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En resumen, se prevé un día variable, con un inicio brumoso y un final más húmedo y fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.
