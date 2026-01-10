El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados , siendo la más baja en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 75% y el 88% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían llegar hasta 0.7 mm en las horas de la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán propicias para la lluvia, las tormentas eléctricas no son muy probables. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Ribadumia se mantengan atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras y vientos moderados. Se aconseja a la población que se prepare para un día húmedo y que tome precauciones si planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.