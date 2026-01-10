El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se prevé un tiempo variable en Redondela, con predominancia de cielos cubiertos y algunas intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados , siendo más cálidas en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían generar una sensación de frío. En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 30 km/h.

En lo que respecta a la precipitación, hay una probabilidad del 35% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm. Sin embargo, las lluvias no se esperan de manera constante, sino que podrían presentarse en forma de chubascos dispersos. La probabilidad de tormentas es baja, con un 30% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo, no es significativo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de alrededor de 9 grados . La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes salgan deben estar preparados para cambios en el tiempo y posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.