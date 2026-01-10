El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente cubierto a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en la mañana, y alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% y aumentando hasta un 91% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con el viento. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 5 a 8 km/h del noreste y cambiando a direcciones del sur y suroeste en la tarde, con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumenta significativamente, alcanzando un 90% entre las 19:00 y la 01:00. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será de aproximadamente 0.3 a 0.6 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá momentos de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 40% en la noche, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un tiempo variable y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.