El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 7 grados, que descenderá a 5 grados hacia las 04:00. A partir de las 11:00, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 12 grados a las 15:00, antes de estabilizarse en torno a los 10 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% a primera hora y descendiendo ligeramente a un 77% hacia las 16:00. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.4 mm en las horas de la tarde. Las probabilidades de lluvia aumentan notablemente entre las 13:00 y las 19:00, con un 65% de probabilidad de que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Pontecesures que se preparen para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de la tarde. La combinación de nubes, viento y posibles lluvias ligeras sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, aunque las horas de sol, que se producirán entre las 09:03 y las 18:20, podrían ofrecer breves momentos de claridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.