El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde el amanecer, que se producirá a las 09:01, la visibilidad podría verse reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar los 8 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se sitúa en un 84% a media mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 15:00. Sin embargo, la nubosidad persistirá, con cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Las precipitaciones son poco probables en las primeras horas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en total durante el día.

El viento será moderado, con rachas que oscilarán entre 5 y 13 km/h, predominando del sur y sureste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, pero se espera que en general sople de manera constante, lo que podría contribuir a una ligera mejora en la visibilidad a medida que se disipe la bruma.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 21:00. La humedad aumentará, alcanzando un 95% hacia el final del día, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente. La visibilidad podría verse afectada, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. La bruma y la niebla serán factores a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.