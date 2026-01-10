El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
El día de hoy, 10 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 10 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, subiendo ligeramente a 7 grados hacia media mañana y alcanzando un máximo de 10 grados en las horas de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% por la mañana y alcanzando picos del 94% en la tarde y la noche. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumentará a un 40% entre las 13:00 y las 19:00, y se espera que se registren acumulaciones de hasta 0.6 mm en total. Las lluvias serán intermitentes y no se anticipan tormentas significativas, aunque existe un 35% de probabilidad de tormenta en la franja horaria de 19:00 a 01:00.
El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:21, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La noche se presentará tranquila, aunque con la posibilidad de que persistan las brumas y las lluvias ligeras. En resumen, se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.
