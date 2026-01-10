El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 76% y el 94%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en momentos puntuales. Esto podría contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 45% de que se registren lluvias ligeras a partir de las 13:00 horas, aumentando a un 90% entre las 19:00 y 01:00 horas. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea baja, con valores que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las últimas horas de la jornada. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir por la tarde o noche.

La previsión de tormentas es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 13:00 horas, pero se incrementa a un 40% en la franja horaria de 19:00 a 01:00 horas. Esto podría indicar la posibilidad de alguna tormenta aislada, aunque no se espera que sea severa.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, y considerar la posibilidad de tormentas en las horas finales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.