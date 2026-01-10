El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, la meteorología en Pazos de Borbén se presenta con un panorama mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las nubes continuarán dominando el cielo, con periodos de nubosidad variable. Se prevé que la temperatura alcance un máximo de 11 grados en las horas centrales del día, aunque por la tarde podría descender nuevamente a 9 grados. La bruma será un fenómeno recurrente, especialmente en las primeras horas y al final del día, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 15% de posibilidad en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad aumentará considerablemente, alcanzando hasta un 70% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en total, pero es recomendable que los habitantes de la zona estén preparados para posibles chubascos.

El viento soplará de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 15 km/h en los momentos de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 30% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, coincidiendo con el aumento de la inestabilidad atmosférica. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una creciente probabilidad de lluvias hacia la tarde. Se recomienda vestirse adecuadamente para el frío y estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.