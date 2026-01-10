El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que oscilarán entre el estado nuboso y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 a 10 grados , lo que sugiere un día frío, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 12 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las últimas horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre, especialmente en la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas y un aumento a un 20% en la tarde. Sin embargo, se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 80% en el periodo nocturno, lo que podría traer consigo chubascos ligeros.

El viento soplará del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. La dirección del viento cambiará a sur en las horas de la tarde, lo que podría traer un ligero aumento en las temperaturas.

La humedad relativa será un factor constante a lo largo del día, con niveles que oscilarán entre el 71% y el 96%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar condiciones propensas a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad de lluvias ligeras que aumentará hacia la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo frío y húmedo, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.