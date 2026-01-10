El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 12 grados . La probabilidad de precipitación es baja en la mañana, pero aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 20% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la tarde. Aunque las precipitaciones no se anticipan como un evento significativo, se prevén intervalos de lluvia escasa, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La dirección del viento podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que esto afecte significativamente la cobertura del cielo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría crear condiciones propicias para la formación de nubes de tormenta.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente a alrededor de 10 grados , con una humedad que podría alcanzar el 100% hacia el final del día. El cielo seguirá cubierto, y las posibilidades de lluvia escasa continuarán durante la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no debería presentar condiciones climáticas extremas.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.