El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas y el cielo cubierto dominarán el panorama. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas de 7 grados en las primeras horas y máximas que alcanzarán los 13 grados por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado que podría llegar a 0.2 mm en las horas de la tarde y hasta 0.4 mm en la noche. La probabilidad de lluvia es moderada, especialmente entre las 19:00 y 01:00, con un 75% de posibilidad de que se registren algunas gotas. Sin embargo, la lluvia no será intensa y se espera que se limite a lloviznas.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, el viento será constante, aunque no se prevén condiciones de tormenta, ya que la probabilidad de tormentas se mantiene en cero hasta la tarde, cuando podría aumentar a un 35% en las horas nocturnas.

Los ciudadanos de O Porriño deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lloviznas. Es recomendable llevar un abrigo y un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las condiciones climáticas podrían ser más inestables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.