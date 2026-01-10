El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura ronde los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, entre el 80% y el 91%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad moderada de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Las primeras horas del día no presentarán lluvias significativas, pero a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% en el periodo de 19:00 a 01:00. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas de la tarde y hasta 0.6 mm durante la noche.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar un paraguas si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.