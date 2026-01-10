El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea notable, con un 65% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 20% entre las 07:00 y las 13:00. Aunque las precipitaciones serán escasas, se prevé que se registren entre 0.1 y 0.5 mm de lluvia, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 19:00, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sureste, alcanzando rachas de hasta 20 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente al caer la noche.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, aunque se incrementa a un 40% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una probabilidad moderada de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, y el viento, aunque ligero, podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es aconsejable estar preparado para posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.