El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubes altas y bruma en algunas horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La visibilidad podría verse reducida por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 7 y 12 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 7 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan entre el 77% y el 97% a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con algunas posibilidades de lluvia ligera en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumenta a un 45% en las primeras horas del día, y se mantiene en torno al 30% durante la tarde. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con registros que podrían no superar los 0.4 mm en total.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de mayor actividad.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Aunque hay posibilidades de lluvia ligera, las precipitaciones serán escasas, permitiendo que la jornada transcurra sin mayores inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.