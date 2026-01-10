El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y posteriormente cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 6 grados, que se mantendrán constantes hasta el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 11 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 99% a lo largo del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto a la precipitación, se anticipa un día con escasas lluvias. Aunque se registrarán algunos momentos de lluvia ligera, especialmente en la tarde y la noche, la cantidad total de precipitación será mínima, con valores que no superarán los 0.4 mm. La probabilidad de precipitación es más alta en la tarde, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 95% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más frecuentes hacia el final del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y llevar paraguas si planean salir, sobre todo en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.