El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, las nubes altas y el cielo cubierto dominarán el panorama, lo que limitará la visibilidad y podría generar una sensación de frío más intensa.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 7 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, el ambiente fresco se verá acentuado por la alta humedad relativa, que rondará entre el 73% y el 95% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con algunos momentos de lluvia ligera, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumenta a un 20% en las primeras horas, alcanzando un 70% entre las 19:00 y la 01:00. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían variar entre 0.1 y 0.3 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 13:00 y las 16:00, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 15 km/h. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas es nula en las primeras horas del día, pero se incrementa a un 30% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría indicar la posibilidad de un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta humedad. Las lluvias serán ligeras y esporádicas, y el viento será suave. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que se preparen para un día fresco y húmedo, con precaución en la conducción debido a la posible niebla y bruma en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.