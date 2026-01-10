El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán predominantemente del este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.9 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 19:00 y 01:00, donde se estima un 75% de posibilidad de que se produzcan chubascos ligeros. Sin embargo, no se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la mañana y la tarde, aumentando a un 40% en la noche.

Los periodos de mayor riesgo de lluvia se concentrarán entre las 19:00 y 01:00, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir durante esas horas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 11 grados. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la nubosidad podría dificultar la observación de las estrellas. El ocaso se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lluvias dispersas.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, especialmente en la tarde y noche. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.