El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubosidad que variarán a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 71% y el 91%, lo que puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planean actividades al aire libre, ya que la combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con algunos intervalos de lluvia ligera en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación aumenta significativamente en las horas de la tarde, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían llegar hasta 0.7 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los residentes y visitantes de Meis se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que permitan adaptarse a las variaciones de temperatura y viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia ligera persistirá. Las temperaturas descenderán, manteniéndose alrededor de los 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la humedad y la posible lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera, especialmente en la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.