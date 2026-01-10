El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y cubiertas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde y la noche, cuando el cielo estará completamente cubierto.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en la mañana, y alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura volverá a bajar a 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y algo húmedo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 81% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Aunque hay probabilidades de lluvia ligera, especialmente en las horas de la tarde y la noche, la cantidad esperada es mínima, con registros que podrían alcanzar hasta 0.6 mm. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente en la tarde, alcanzando un 90% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que es probable que se produzcan algunas lloviznas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.