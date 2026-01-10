El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 60% entre las 00:00 y las 07:00, lo que podría resultar en una ligera lluvia acumulando hasta 0.1 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados durante la mayor parte de la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 12 grados en las horas centrales, aunque se mantendrá fresca, especialmente en las primeras horas. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 70% y el 92%, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos de 6 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% entre las 19:00 y la 01:00, lo que indica que podría haber tormentas aisladas en la región. La lluvia acumulada podría llegar a 0.4 mm en la tarde y 0.3 mm en la noche, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de inestabilidad.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas variaciones hacia intervalos de nubes altas en la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la alta humedad, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Marín experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia y viento fuerte, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.