El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura oscile entre 3 y 4 grados, con condiciones de bruma y niebla en ciertos periodos, especialmente en las horas más frías. La probabilidad de precipitación es del 20% en la mañana, aumentando a un 85% en la tarde, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras a moderadas a partir del mediodía.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar un ambiente más incómodo para actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 7 grados, pero con la alta humedad y el viento, la sensación térmica podría ser notablemente más baja. La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 35% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá nuevamente a 6 grados, y la humedad se mantendrá alta, alrededor del 91%.

Es recomendable que los habitantes de Lalín se preparen para un día de clima fresco y húmedo, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.