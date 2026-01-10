El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 9 y 12 grados . Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 12 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y al viento. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno al 80%, lo que seguirá contribuyendo a una atmósfera fresca y húmeda.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 45% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un incremento notable en la probabilidad de lluvia a partir de las 19:00, donde se espera un 95% de posibilidad de chubascos. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.6 mm, lo que indica que, aunque no se prevén lluvias intensas, sí habrá momentos de lluvia escasa que podrían afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h, alcanzando su máxima racha en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la humedad. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y abrigos para mantenerse cómodos durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.