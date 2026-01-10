El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la tarde, aunque se mantendrá un ambiente mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A pesar de la alta humedad, las probabilidades de precipitación son moderadas, con un 10% de probabilidad en las primeras horas y aumentando a un 80% en la tarde y noche. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se espera que la precipitación alcance hasta 0.5 mm.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 8-10 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que indica que, aunque no se espera un tiempo severo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque puede verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia. Se aconseja a los residentes y visitantes de A Guarda que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y noche. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones pueden ser incómodas debido a la combinación de frío, humedad y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.