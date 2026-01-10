El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 72% y el 93%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% en la tarde y un 25% hacia la noche. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en los momentos más lluviosos. Sin embargo, es importante destacar que la posibilidad de lluvia ligera se mantendrá durante el día, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. La dirección del viento, predominantemente del sureste, contribuirá a mantener las temperaturas en un rango fresco, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia ligera se mantendrá, aunque sin acumulaciones significativas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor nubosidad, pero en general, las condiciones no deberían presentar problemas para la circulación.

En resumen, Gondomar experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén preparados para posibles chubascos ligeros a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.