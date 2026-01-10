El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 AM, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 4 grados durante la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frío y humedad en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 8 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas y disminuirá gradualmente a un 92% hacia la tarde. Esta combinación de frío y humedad puede resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mañana, con un 10% de probabilidad en las primeras horas y aumentando a un 35% hacia la tarde. Sin embargo, las lluvias que se registren serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las horas más críticas. A partir de las 7:00 PM, la probabilidad de tormentas se incrementará hasta un 30%, lo que podría traer consigo chubascos más intensos.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde y noche. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas.

Es importante que los residentes de Forcarei tomen precauciones al salir, especialmente en la mañana, debido a la niebla y la bruma que pueden afectar la visibilidad. Se recomienda el uso de ropa adecuada para el frío y la humedad, así como estar atentos a las condiciones del tiempo a medida que se acerque la tarde, cuando la posibilidad de lluvia y tormentas aumente. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para planificar actividades al aire libre en este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.