El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

Hoy, 10 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la mañana, aunque las nubes persistirán. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados, lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 9 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que no estén adecuadamente abrigados.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará. A partir de las 19:00 horas, se prevé un 90% de probabilidad de precipitaciones, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.3 mm. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre o desplazamientos por la zona.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de la tarde y la noche. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en la calle.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 40% en la noche, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones del tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen las precauciones necesarias ante la posibilidad de lluvias y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.