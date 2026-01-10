El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia ligera. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 76% y el 99%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, podría hacer que la percepción térmica sea más baja, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado que podría llegar a 0.4 mm en las horas de la tarde y la noche. Las probabilidades de lluvia son más significativas entre las 19:00 y 01:00, con un 95% de probabilidad de que se produzcan algunas gotas. Sin embargo, la lluvia no será intensa y se espera que se trate de lloviznas o chubascos muy ligeros.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 40% de posibilidad en las horas de la tarde y noche, lo que indica que, aunque hay un riesgo de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice en tormentas severas.

En resumen, los habitantes de Cuntis deben prepararse para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y noche. Se recomienda llevar abrigo y un paraguas si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.