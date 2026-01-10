El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado cubierto hacia el mediodía y manteniéndose así durante gran parte de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la mañana. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en las horas centrales de la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 76% y el 95% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los vientos serán moderados, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades aumenten a medida que se acerque la tarde. Aunque las primeras horas del día no se anticipan lluvias significativas, a partir de las 18:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementa hasta un 100%, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 1 mm. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 30% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de Catoira que se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias y tormentas hacia el final de la jornada. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.