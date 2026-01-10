El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado cubierto hacia el mediodía y manteniéndose así durante gran parte de la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la mañana. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados en las horas centrales de la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados.
La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 76% y el 95% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Los vientos serán moderados, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas.
En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades aumenten a medida que se acerque la tarde. Aunque las primeras horas del día no se anticipan lluvias significativas, a partir de las 18:00 horas, la probabilidad de precipitación se incrementa hasta un 100%, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 1 mm. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 30% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de Catoira que se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias y tormentas hacia el final de la jornada. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.
